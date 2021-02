Börse London schließt im Minus

FTSE-100 verliert 0,11 Prozent - Bergbauwerte erzielten dagegen ein Plus

Die Börse in London ist am Donnerstag mit leichten Verlusten aus dem Handel geschieden. Der FTSE-100 büßte moderate 0,11 Prozent an Wert und fiel damit auf einen Stand von 6.651,96 Punkten. Rohstoffkonzerne aus dem Bergbau und der Ölbranche waren die tragenden Säulen des britischen Leitindexes. Der eher binnenorientierte FTSE-250 fiel um 0,54 Prozent auf 21.198,12 Einheiten.

Die getrübte Stimmung an den US-Börsen dürfte sich am Nachmittag auch diesseits des Atlantiks niedergeschlagen haben. Vor dem Handelsstart in New York lag der FTSE-100 noch klar über der Vortageslinie.

Ausschlaggebend für die Verluste dürften die weiterhin steigenden Renditen bei den Staatsanleihen sein. Diese könnten, so wird wohl befürchtet, Anleger von den Aktienmärkten abziehen. Hintergrund für die erhöhten Renditen seien Inflationsängste in den USA, die durch das angekündigte Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar genährt werden, meinen Analysten.

Die Aktien des russischen Stahlherstellers Evraz führten den FTSE-100 mit einem Plus von fast sechs Prozent an. Es folgte der Verpackungshersteller DS Smith mit einem Zuwachs von 5,7 Prozent.

Große Bergbauwerte wie Anglo American (plus 3,9 Prozent), Rio Tinto (plus 2 Prozent) und BHP (plus 1,1 Prozent) legten ebenfalls stark zu.

Die Ölkonzerne BP und Shell konnten jeweils 1,9 Prozent und 1,0 Prozent an Zuwachs verbuchen.

Am anderen Ende des FTSE-100 standen die Aktien von Standard Chartered. Die Titel des Finanzkonzerns büßte 6,2 Prozent ein, nachdem bekannt wurde, dass die jährlichen Gewinne aufgrund der Coronapandemie mehr als halbiert wurden.