Börse London schließt im Plus - FTSE-100 gewinnt 0,61 Prozent

Londoner Aktienmarkt entzieht sich am Dienstag allgemein negativem Börsenumfeld in Europa - BP und Shell nach Preissprung am Ölmarkt mit satten Zugewinnen

Der Londoner Aktienmarkt hat sich am Dienstag dem allgemein negativen Umfeld in Europa entzogen und ist mit Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Der britische Leitindex FTSE-100 schloss mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 6.612,25 Punkten. Insgesamt standen sich im Leitindex 47 Kursgewinner und 51 -verlierer gegenüber. Drei Titel schlossen ohne Veränderung.

Die Blicke der Anleger richten sich am Dienstag in die USA, wo mit der Stichwahl um zwei Senatssitze im Bundesstaat Georgia eine womöglich richtungsweisende Entscheidung ansteht. Können die Demokraten beide Sitze gewinnen, würden sie neben dem Repräsentantenhaus auch im Senat die Mehrheit erringen. Dem künftigen US-Präsidenten und Demokraten Joe Biden würde dies die Regierungsarbeit wohl deutlich erleichtern.

Auch in London profitierten am Dienstag die Ölaktien vom Preissprung am Ölmarkt. Die Preise für Öl der Nordseesorte Brent und der US-Sorte WTI waren am Dienstagabend deutlich nach oben geschnellt. Zuvor berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Kreise, dass die OPEC+ ihre Fördermenge im Februar unverändert belässt. Eine Ausweitung der Produktion und damit ein mögliches Überangebot, welches die Preise drücke würde, sollte somit vom Tisch sein.

Die Aktien der beiden britischen Ölriesen BP und Royal Dutch Shell gehörten somit im "Footsie" zu den größten Tagesgewinnern. Dabei schlossen die Titel der BP mit einem satten Plus von 7,1 Prozent und jene von Shell gewannen 6,9 Prozent.

An der "Footsie"-Spitze schnellten die Aktien von Next um rund 8 Prozent nach oben. Die bis dato für das laufende Quartal vorliegenden Umsatzzahlen seien stark ausgefallen, schrieb der Experte James Grzinic vom Analysehaus Jefferies. Das Handelsunternehmen habe im Heimatmarkt seine Marktanteile deutlich ausgebaut.