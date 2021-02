Börse London schließt im Plus - FTSE-100 gewinnt 0,9 Prozent

Britische Industriestimmung weniger deutlich eingetrübt als erwartet - Fresnillo-Aktien steigen nach Silberpreisrally deutlich

Die Londoner Börse ist am Montag mit klaren Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Im allgemeinen zeigten sich die europäischen Börsen zum Wochenauftakt befestigt, womit die schwache Vorwoche zumindest teilweise aufgeholt werden konnte. Der FTSE-100 schloss mit einem Plus von 0,92 Prozent auf 6.466,42 Einheiten.

Wie am Montag bekannt wurde, hat sich die Stimmung unter britischen Industrieunternehmen im Jänner nicht so deutlich eingetrübt wie befürchtet. Der vom Forschungsunternehmen IHS Markit fiel gegenüber dem Vormonat um 3,4 Punkte auf 54,1 Zähler. In einer ersten Schätzung waren noch 52,9 Punkte ermittelt worden. Experten hatten zuvor auch mit eine Bestätigung dieser gerechnet.

Bei den "Footsie"-Einzelwerten machten die Papiere des Bergbaukonzerns Fresnillo einen Kurssprung von fast 9 Prozent. Dabei waren sie in der Spitze um fast 20 Prozent gestiegen, bevor sie in den letzten beiden Handelsstunden noch etwas zurückkamen. Die Aktien profitierten dabei vor allem von der Preisrally bei Silber. Am Vormittag war der Silberpreis zeitweise auf den höchsten Stand seit Anfang 2013 gestiegen. Fresnillo ist der weltweit größte Silberproduzent.

Dagegen gaben die Papiere des britischen Ölkonzern BP um 1,6 Prozent nach. Wie der Konzern am Montag bekannt gab, übernimmt das thailändische Unternehmen PTT Exploration and Production (PTTEP) einen Anteil von 20 Prozent an dem Gasfeld-Projekt "Block 61" in Oman. BP erhält dafür 2,6 Milliarden Dollar.