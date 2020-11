Börse London schließt klar fester - FTSE-100 plus 4,7 Prozent

Entscheidende Fortschritte bei Corona-Impfstoff sorgen für Kursfeuerwerk - Krisenverlierer an Indexspitze

Die Londoner Börse ist am Montag mit deutlichen Kursaufschlägen aus dem Handel gegangen. Grund für die Kursrally in London und an den restlichen Leitbörsen in Europa waren positive Meldungen rund um einen möglichen Coron-Imfpstoff. Der FTSE-100 ging mit einem satten Plus von 4,67 Prozent auf 6.186,29 Punkte aus dem Handel.

Meldungen vom Montag zufolge dürften erstmals zwei westliche Konzerne einen entscheidenden Schritt in Richtung eines möglichen Covid-19-Impfstoff gemacht haben. Die beiden Konzerne Biontech und Pfizer vermeldeten, dass ihr Impfstoffkandidat einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der durch das Sars-CoV-2-Virus hervorgerufenen Lungenkrankheit Covid-19 bieten. Bereits ab kommender Woche soll die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden.

Branchenseitig lagen nach den positiven Impfstoff-News auch in London die Papiere einiger Coronaverlierer in der Gunst der Anleger. An der Spitze der Kurstafel schossen etwa die Titel des Triebwerkherstellers Rolls Royce um satte 43,8 Prozent in die Höhe. Auch die Aktien der Airline-Holding IAG legten um deutliche 27,5 Prozent zu.