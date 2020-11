Börse London schließt klar fester

Impfstoff-Hoffnung und Dow-Rekord sorgen für Auftrieb

Der Londoner Aktienmarkt hat am Dienstag klar fester geschlossen. Der FT-SE-100 Index ging um 98,33 Einheiten oder 1,55 Prozent höher bei 6.432,17 Punkten aus dem Handel.

In einem starken internationalen Umfeld konnte auch der FTSE-100 deutliche Aufschläge verbuchen. Die Investoren setzen nun wieder verstärkt auf eine Erholung der Weltwirtschaft, kommentierte ein Marktbeobachter. Grundlage für den erwarteten Konjunkturaufschwung ist die Aussicht auf den baldigen Einsatz eines oder mehrerer Impfstoffe gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Für Auftrieb sorgte auch, dass der Dow Jones am späten Nachmittag erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 30.000 Zählern steigen konnte.

Daneben lagen noch weitere Nachrichten aus den USA vor, die positiv aufgenommen wurden. Der abgewählte Präsident Donald Trump hat die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, beim Übergangsprozess zur neuen Regierung des Wahlsiegers Joe Biden zu kooperieren.

Profiteure eines Corona-Impfstoffs wären die Akteure des internationalen Flugverkehrs. Aktien der britisch-spanischen Airline-Holding IAG stiegen um 2,4 Prozent und Aktien des Billigfliegers Easyjet schlossen um 7,8 Prozent höher. Titel des Triebwerksherstellers Rolls Royce konnten ein Kursplus in Höhe von 8,2 Prozent verbuchen.

Auch Aktien aus dem Öl- und Gassektor erfreuten sich reger Nachfrage. So zogen BP um 8,4 Prozent nach oben und Royal Dutch Shell konnten sich um 5,9 Prozent steigern.