Börse London schließt klar im Minus, FTSE-100 verliert 0,9 Prozent

Impfstoff-Euphorie vom Wochenbeginn scheint verflogen - Anzeichen auf Handelsdeal zwischen EU und Großbritannien verdichten sich

Die Londoner Börse ist am Dienstag mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. Der britische Leitindex FTSE-100 verlor 0,87 Prozent auf 6.365,33 Punkten. Zwar ging es auch an den restlichen Leitbörsen in Europa etwas nach unten, allerdings blieb der "Footsie" mit seinen Abschlägen am Dienstag deutlich hinter dem Marktumfeld zurück.

Die Impfstoff-Euphorie vom Montag scheint wieder verflogen. Laut Experten dürfte die Markteinführung eines solchen Impfstoffs noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Auch wenn sich die konjunkturellen Aussichten mit den jüngsten positiven Zwischenergebnissen aufgehellt haben, bleibt die aktuelle Corona-Lage weiterhin besorgniserregend. Von Experten hieß es, dass die Anleger angesichts der positiven Nachrichten rund um Corona-Impfstoffe zuletzt vielleicht etwas zu sorglos geworden sind.

Unterdessen verdichten sich die Anzeichen, dass es wohl doch ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien nach dem Brexit geben dürfte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen, dass sich die beiden Parteien bereits Anfang nächster Woche auf einen Handelsdeal einigen könnten. Dies beflügelte am Dienstag auch das britische Pfund.

Bei den Einzelwerten stachen in London am Dienstag die Papiere des Billigfliegers Easyjet mit Verlusten von 1,9 Prozent hervor. Die Corona-Pandemie brockte dem Konzern den ersten Jahresverlust in der Unternehmensgeschichte ein. Insgesamt stand im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Minus von fast 1,1 Milliarden britischen Pfund (1,2 Mrd. Euro), nach einem Gewinn von 349 Millionen Pfund im Vorjahr.