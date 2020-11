Börse London schließt klar im Minus, FTSE-100 verliert 1,6 Prozent

Irischer Außenminister kritisiert britische Regierung in Brexit-Handelspakt-Verhandlungen mit EU - BP-Papiere mit sattem Minus

Die Londoner Börsen hat am Montag mit deutlichen Verlusten geschlossen. Der FTSE-100 gab 1,59 Prozent auf 6.266,19 Einheiten nach. Insgesamt standen sich im britischen Leitindex 29 Kursgewinner und 71 -verlierer gegenüber. Ein Titel schloss unverändert.

Nach den jüngsten Aufschlägen an den europäischen Märkten sehen einige Analysten derzeit eher wenig Aufwärtspotenzial. Zwar habe die Aussicht auf einen baldigen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 neue Hoffnungen an den Märkten geweckt. Allerdings berge die Pandemie weiterhin einige Risiken, so ein Marktteilnehmer.

Im Ringen um einen Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) drängt der irische Außenminister Simon Coveney auf eine Einigung. Gegenüber dem Sender BBC kritisierte er angesichts der ablaufenden Zeit die britische Regierung und ihr Vorgehen in den stockenden Verhandlungen.

Im "Footsie" schlossen die Aktien der London Stock Exchange (LSE) mit einem Plus von 2,4 Prozent. Am Montag startete die LSE angesichts des nahenden Endes der Brexit-Übergangsfrist eine Handelsplattform in Amsterdam. Damit wolle man sicherstellen, dass der Handel mit EU-Kunden auf künftig reibungslose funktioniert.

Unterdessen wurden die Papiere des Ölkonzerns BP am Montag von negativen Nachrichten belastet. Sie schlossen mit einem satten Minus von 5,8 Prozent. Am Wochenende hatte sich das Ölförderkartell OPEC+ in einem informellen Meeting nicht auf eine Verlängerung der aktuellen Produktionskürzungen einigen können. Die Verhandlungen sollen nun in offiziellem Rahmen am Montag und am Dienstag fortgesetzt werden.