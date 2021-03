Börse London schließt klar im Plus, FTSE-100 gewinnt 0,93 Prozent

Budgetplanung positiv aufgenommen

Der Londoner Aktienmarkt hat am Mittwoch mit höheren Kursen geschlossen. Der FTSE-100 Index ging um 0,93 Prozent höher bei 6.675,47 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 68 Gewinner und 32 Verlierer gegenüber.

Positiv aufgenommen wurde in London vor allem die Budgetplanung. Großbritannien geht in der Coronakrise finanziell in die Vollen und nimmt dabei auch hohe Budgetdefizite in Kauf. Wie Finanzminister Rishi Sunak in seiner Budgetrede betonte, will er für die wirtschaftliche Gesundung des Landes "alles tun, was nötig ist". Herzstück ist ein milliardenschweres Programm für Kurzarbeit.

Den Spitzenplatz im FTSE eroberte die Aktie des Immobilienunternehmens Barrat Development mit einem deutlichen Zuwachs von 7,1 Prozent. Dahinter zogen die Titel des Bauunternehmen Persimmon um 6,8 Prozent hoch.

Mit einer Zahlenvorlage rückte Prudential ins Blickfeld der Akteure. Die Aktie ging mit plus 0,03 Prozent kaum verändert aus dem Handel. Der britische Lebensversicherer hat seinen Gewinn 2020 überraschend gesteigert. Im abgelaufenen Jahr legte der bereinigte operative Gewinn konzernweit dank eines starken Asien-Geschäfts um 4 Prozent auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Prudential die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Nettogewinn sprang sogar von 792 Mio. auf fast 2,2 Mrd. Dollar nach oben - nachdem im Vorjahr die Abspaltung der Großbritannien- und Europa-Tochter M&G das Ergebnis belastet hatte.

Dialog Semiconductor schlossen mit plus 0,2 Prozent. Der britische Chipentwickler hat im vierten Quartal dank einer hohen Nachfrage deutlich zugelegt. Dabei profitierte das Unternehmen unter anderem von einem hohen Halbleiterbedarf für Kopfhörer, Fitness-Tracker, digitalen Uhren, Notebooks und Tablets. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf rund 439 Millionen US-Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis legte um 21 Prozent auf 110,5 Mio. Dollar zu und lag damit leicht über den Erwartungen der Analysten.

Dagegen sackten die Anteilsscheine von Hiscox angesichts eines Vorsteuerverlusts des Spezialversicherers um 11,8 Prozent ab.

Im Fokus standen auch Wirtschaftsnachrichten. Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im Februar deutlich aufgehellt. Der vom Forschungsunternehmen IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 8,4 Punkte auf 49,6 Zähler. Die Stimmung der Dienstleister hellte sich besonders stark um 10 Punkte auf 49,5 Zähler auf.