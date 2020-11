Börse London schließt knapp behauptet - FTSE 0,1% im Minus

Öl- und Luftfahrtwerte mit Impfstoffhoffnungen stark gesucht

Die Börse in London hat am Montag knapp behauptet geschlossen. Der FTSE-100 ermäßigte sich um 0,06 Prozent auf 6.333,84 Punkte. 59 Verlierern im Index standen 41 Gewinner und ein unveränderter Wert gegenüber. Positive Nachrichten zu potenziellen Corona-Impfstoffen konnten den Gesamtmarkt zu Wochenbeginn nur zeitweise ins Plus schieben.

Gut gesucht blieben angesichts der Hoffnungen auf bald verfügbare Impfstoffe aber Aktien der Luftfahrtbranche. So waren Titel des Triebwerksherstellers Rolls Royce mit einem Plus von 7,60 Prozent die Tagesgewinner im FTSE, gefolgt von den Titeln der British Airways-Mutter IAG mit einem Plus von 5,48 Prozent.

Fest zeigten sich vor diesem Hintergrund auch Ölwerte wie BP (plus 3,70 Prozent) oder Royal Dutch (plus 4,68 Prozent). Die Ölpreise konnten mit der Aussicht auf eine wieder anziehende Ölnachfrage bei einem Pandemie-Ende zuletzt zulegen.

Unter den größten Verlierern im Leitindex fanden sich trotz guter Impfstoff-Nachrichten Astrazeneca mit einem Minus von 3,81 Prozent. Der britisch-schwedische Pharmakonzern hat am Montag positive Testdaten für seinen Corona-Impfstoff gemeldet.