Börse London schließt knapp behauptet

FTSE-100 verliert geringe 0,22 Prozent

Die Börse in London ist am Freitag mit leichten Kursabschlägen aus dem Handel gegangen. Der FTSE-100 sank um 0,22 Prozent auf 6.489,33 Punkte.

Positiv strichen Marktbeobachter hervor, dass sich die Impfungen im Land positiv entwickelten. Allerdings würden jegliche Anzeichen einer Verzögerung eine "große Hürde in den kommenden Wochen und Monaten" darstellen. Stützend empfanden Experten zudem die Hoffnungen auf ein umfangreiches Corona-Hilfspaket in den USA.

Mehrheitlich gut gesucht waren am heutigen Handelstag Bankentitel, nachdem die Bank of England am Vortag negative Zinssätze zunächst ausgeschlossen hatte. Natwest verteuerten sich um fast 4 Prozent und Lloyds um 2,46 Prozent. Barclays gewannen indes 0,99 Prozent. Dagegen lasteten die schwer gewichteten Titel der HSBC mit minus 0,88 Prozent auf dem "Footsie".

Zudem zeigten sich Bergbautitel im Plus. Glencore gewannen dabei 4,77 Prozent. Fresnillo verteuerten sich um drei Prozent und Anglo American um 2,81 Prozent. Auch die Aktien des Erdölkonzerns Shell legten um 2,80 Prozent zu. BP gaben dagegen mehr als ein Prozent ab.