Börse London schließt knapp im Plus - Brexit-Verhandlungen im Fokus

FTSE gewinnt minimale 0,08 Prozent

Die Börse in London hat am Montag gut behauptet geschlossen. Der britische Aktienindex FTSE-100 beendete den Tag mit einem knappen Plus von 0,08 Prozent bei 6.555,39 Punkten. 44 Gewinnern im Index standen 57 Kursverlierer gegenüber. Beherrschendes Thema waren am Montag die laufenden Brexit-Verhandlungen mit der EU.

Die Unsicherheiten rund um die Verhandlungen zu einem Handelspakt mit der EU belasteten das britische Pfund, stützten damit aber die im FTSE schwer gewichteten exportlastigen Unternehmen. Unter den größten Verlierern im Index fanden sich hingegen Immobilienwerte wie Berkeley (minus 7,20 Prozent) oder Finanzwerte wie Lloyds (minus 4,33 Prozent).

In der Schlussphase der Verhandlungen ist trotz der immer knapper werdenden Zeit keine Einigung auf einen Handelspakt in Sicht. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier sah am Montag noch immer große Differenzen in drei zentralen Bereichen. London schloss eine Wiederaufnahme der Gespräche im kommenden Jahr im Falle eines Scheiterns der aktuellen Verhandlungen kategorisch aus - signalisierte aber Kompromissbereitschaft mit Blick auf sein umstrittenes Binnenmarktgesetz.