Börse London schließt knapp im Plus, FTSE-100 gewinnt 0,05 Prozent

Noch immer kein Durchbruch bei Brexit-Verhandlungen - Britische Regierung will jedoch auf umstrittene Klauseln in Binnenmarktgesetz verzichten

Die Londoner Börse hat am Dienstag mit leichten Zugewinnen geschlossen. Der FTSE-100 ging mit einem knappen Plus von 0,05 Prozent bei 6.558,82 Punkten aus dem Handel. Im britischen Leitindex gab es am heutigen Handelstag 51 Kursgewinner und 50 -verlierer.

Ebenso wie die restlichen Leitindizes in Europa lag der "Footsie" im Tagesverlauf weitgehend in der Verlustzone. Gegen Ende der Handelssession konnte er jedoch noch in die Gewinnzone drehen und ein leichtes Plus über die Ziellinie retten.

Ein Grund für die eher maue Aktienmarktstimmung dürften die weiterhin steigenden Coronavirus-Neuinfektionen in Europa sein. Zuletzt mussten aufgrund der besorgniserregenden Entwicklung einige Staaten neuerliche Lockdown-Maßnahmen verhängen.

Vorherrschendes Thema am Londoner Parkett bleibt jedoch der Brexit. Weiterhin zeichnet sich in den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien rund um ein Anschlussabkommen nach dem Brexit kein Durchbruch an. Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, will zumindest die britische Regierung einige umstrittene Klauseln aus ihrem geplanten Binnenmarktgesetz streichen. Unterdessen ist in den kommenden Tagen auch ein Gespräch zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplant.

Bei den Einzelwerten im FTSE-100 gewannen die Titel des Industriedienstleisters Ashtead 2,2 Prozent. Trotz eines Gewinnrückgangs im zweiten Quartal hob der Konzern seinen Jahresausblick an.

Aktien der Luftfahrtbranche gehörten hingegen zu den Verlierern. Die Papiere des Triebwerksherstellers Rolls-Royce gaben um 3,5 Prozent nach und die Aktien der Airline-Holding IAG verloren 3,6 Prozent.