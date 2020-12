Börse London schließt knapp im Plus - Spannung vor Brexit-Dinner

FTSE 0,08 Prozent im Plus - Verhandlungen um Post-Brexit-Deal sorgen für Zurückhaltung

Die Londoner Börse hat am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Treffen des britischen Premiers Boris Johnson mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen knapp im Plus geschlossen. Der FTSE-100 befestigte sich leicht um 0,08 Prozent bei 6.564,29 Punkte. Im britischen Leitindex überwogen dabei 62 Kursgewinner 37 Verlierer, zwei Titel schlossen unverändert.

Bei einem Abendessen wollen Johnson und Von der Leyen die verbliebenen strittigen Punkte für einen Handelsdeal Großbritanniens mit der EU klären. Sollten die Gespräche scheitern, drohen zum Jahreswechsel Zölle, lange Grenzstaus und andere Handelshürden.

Knapp vor dem womöglich letzten und entscheidenden Treffen hat Johnson den Ton im Ringen um einen Handelspakt noch einmal verschärft. Bei der Frage nach fairen Wettbewerbsbedingungen und der Fischerei bestehe die EU derzeit noch auf Standpunkten, die "kein Premierminister dieses Landes akzeptieren sollte", sagte Johnson am Mittwoch.

Den Unsicherheiten rund um die Brexit-Gespräche standen am Mittwoch die Hoffnungen auf die Wirkungen der ersten Corona-Impfungen gegenüber. Als erstes westliches Land hatte Großbritannien am Dienstag eine großangelegte Impfkampagne gegen das Coronavirus gestartet.

Die mit Abstand größten Gewinner im FTSE waren am Mittwoch Just Eat mit einem Kursplus von 7,33 Prozent. Unternehmensnachrichten führten hingegen teilweise nur zur kleinen Kursbewegungen. So stiegen die Aktien von Tesco nur moderat um 0,89 Prozent, nachdem die britische Supermarktkette den Verkauf ihrer Aktivitäten in Thailand und Malaysia noch vor dem Jahresende gemeldet hat.

British American Tobacco legten trotz optimistischer Prognosen 0,24 Prozent zu. Der Tabakkonzern sieht nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum am oberen Ende der zuvor angegebenen Spanne von ein bis drei Prozent, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. So habe sich der erwartete Gegenwind durch die Coronakrise leicht reduziert.