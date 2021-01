Börse London schließt leicht im Plus

FTSE-100 gewinnt 0,23 Prozent - Britischer Aktienmarkt bliebt hinter starkem kontinentaleuropäischen Umfeld zurück

Die Börse in London hat am Dienstag leicht im Plus geschlossen und ist damit hinter dem starken kontinentaleuropäischen Börsenumfeld zurückgeblieben. Der FTSE-100 ging um 0,23 Prozent höher bei 6.654,01 Zählern aus dem Handel. 57 Kursgewinnern im Index standen 44 -verlierer gegenüber.

Bestimmendes Thema am britischen Aktienmarkt ist weiter die Coronakrise. In Großbritannien sind seit Beginn der Pandemie mehr als 100.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Bis Mitte Jänner war bei fast 99.000 Menschen in England und Wales Covid-19 auf dem Totenschein verzeichnet, wie die britische Statistikbehörde mitteilte. Seitdem kamen nach offiziellen Zahlen der Regierung mehrere Tausend weitere Todesfälle in ganz Großbritannien hinzu. Nach einem massiven Anstieg der Fallzahlen im Zusammenhang mit der neuen Variante B.1.1.7 im Dezember verzeichnete das Land die weltweit höchste tägliche Covid-Todesrate.

Vor dem Hintergrund der Coronakrise ist auch die Arbeitslosigkeit weiter gestiegen. In den drei Monaten bis November stieg britische die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS mitteilte. Das ist der fünfte Anstieg in Folge und die höchste Quote seit 2016. Analysten hatten allerdings im Schnitt einen etwas stärkeren Anstieg auf 5,1 Prozent erwartet.

Bei den Einzelwerten sackten die Anteilsscheine von Rolls-Royce zwischenzeitlich um mehr als sieben Prozent ab. Die Unsicherheiten über die Auswirkungen ansteckenderer Corona-Mutationen auf den Flugverkehr stimmt den britischen Triebwerkshersteller pessimistischer. Für 2021 rechnet der Vorstand mit einem Abfluss freier Barmittel (Free Cash Outflow) um die zwei Milliarden britische Pfund, was am Markt besonders negativ aufgefasst wurde. Der prognostizierte Abfluss sei mehr als doppelt so hoch wie in dem vom Unternehmen erhobenen Marktkonsens erwartet, hob Goldman-Analyst Chris Hallam in einer ersten Reaktion hervor. Im Tagesverlauf konnten die Titel ihre Abschläge jedoch noch deutlich eindämmen, aus dem Handel gingen sie schließlich mit einem Minus von 1,7 Prozent.

Dagegen stiegen die Aktien von AstraZeneca um 0,7 Prozent und damit stärker als der Gesamtmarkt. Der britisch-schwedische Pharmahersteller Astrazeneca hat Berichte über eine sehr geringe Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs bei Senioren zurückgewiesen. Berichte, dass das Mittel bei Menschen über 65 nur eine Wirksamkeit von acht Prozent habe, seien "komplett falsch", sagte ein Sprecher. Auch das deutsche Gesundheitsministerium dementierte die Berichte von "Handelsblatt" und "Bild".