Börse London schließt leicht im Plus

FTSE-100 legt 0,12 Prozent zu - TUI-Aktien nach Zahlen unter Druck

Die Börse in London hat am Dienstag in einem verhaltenen europäischen Börsenumfeld leicht im Plus geschlossen. Der FTSE-100 legte 0,12 Prozent auf 6.521,56 Zähler zu. 51 Kursgewinnern im Index standen 50 -verlierer gegenüber.

Weiterhin sorgen die Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie für Zurückhaltung an den Aktienmärkten - so auch in London. Die britische Regierung verschärft in der Coronavirus-Pandemie erneut ihre Reisevorschriften und droht bei Zuwiderhandlung mit hohen Geldbußen bis hin zu Haftstrafen.

Menschen, die nach England einreisen, müssen künftig neben einem negativen Corona-Test bei der Ankunft zwei weitere Tests während einer zehntägigen Quarantäne vorlegen. Das teilte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Dienstag im Unterhaus in London mit. PCR-Tests sind demnach an Tag zwei und Tag acht der Quarantäne vorgesehen und müssen bereits vor Antritt der Reise über eine Online-Plattform gebucht werden. Für die Kosten müssen Reisende selbst aufkommen. In Kraft treten sollen die neuen Regeln vom kommenden Montag an.

Bei den Einzelwerten verloren die Londoner Notierungen von TUI gut vier Prozent. Die Reisebeschränkungen wegen der Pandemie und Lockdowns in vielen Ländern hielten den Reisekonzern auch Ende 2020 tief in den roten Zahlen. Nun setzt die Unternehmensführung auf eine Erholung im Sommer. Analysten sind mit Blick auf die wichtige Haupturlaubszeit indes vorsichtig. So hält etwa Cristian Nedelcu von der Schweizer Großbank UBS die Erwartungen von TUI für zu optimistisch.

Daneben lagen einige neue Analysen zu britischen Werten vor. So hat die US-Bank JPMorgan ihre "Overweight"-Empfehlung für die Titel von Reckitt Benckiser bestätigt. Auch das Kursziel von 9.000 Pence blieb aufrecht. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Analystin Celine Pannuti traut dem Konsumgüterkonzern ein fünfprozentiges Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis zu - dies spiegle die aktuelle Bewertung nicht wider. Die Titel legten knapp 1,4 Prozent auf 6.244 Pence zu.

Daneben nahm JPMorgan auch GlaxoSmithKline unter die Lupe. Analyst James Gordon senkte sein Kursziel von 1.500 auf 1.300 Pence, beließ seine Einstufung aber auf "Neutral". Er habe mit Blick auf die Jahreszahlen des Pharmakonzerns und dem selbst unter seinen vorsichtigen Erwartungen liegenden Ausblick auf 2021 seine Ergebnisschätzungen für 2021 bis 2024 gesenkt, schrieb Analyst James Gordon. Die Titel stiegen am Dienstag dennoch um 0,55 Prozent auf 1.277 Pence.

Bei den Nebenwerten legten die Titel des britischen Online-Modehändlers Asos um 1,74 Prozent auf 4.974 Pence zu. Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat diese gleich doppelt von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und ihr Kursziel von 4.000 auf 5.800 Pence angehoben.