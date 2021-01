Börse London schließt leicht schwächer

Mehrheitlich freundliches Umfeld - US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen

Der Londoner Aktienmarkt hat am Montag leicht schwächer geschlossen. Der FT-SE-100 Index ging um 15,06 Einheiten oder 0,22 Prozent tiefer bei 6.720,65 Punkten aus dem Handel. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen mehrheitlich freundlich.

In der Corona-Krise zeichnen sich in einigen Ländern weitere Lockdown-Verschärfungen ab, kommentierte ein Marktbeobachter. Zudem steht an diesem Mittwoch die Vereidigung des gewählten US-Präsidenten Joe Biden an. Einige Beobachter befürchten ähnliche Unruhen wie bei der Zertifizierung des Wahlergebnisses, als enttäuschte Anhänger des abgewählten Amtsinhabers Donald Trump das Kapitol gestürmt hatten.

Da an der Wall Street wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird, blieb ein wichtiger Impulsgeber für die Märkte aus. Etwas Unterstützung erhielten die Märkte von positiven Konjunkturnachrichten aus China. Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie hat die dortige Wirtschaft 2020 ein deutliches Wachstum geschafft, das über den Erwartungen lag.

Europaweit waren zu Wochenbeginn Aktien mit einem Bezug zur Luftfahrtbranche auf der Verliererseite zu finden. In London zeigten sich die Titel der IAG mit einem Abschlag in Höhe von 0,8 Prozent. BAE Systems mussten ein Minus von 1,5 Prozent verbuchen.

Auch einige Aktien aus dem Öl-Sektor fanden sich auf den Verkaufslisten der Investoren. An der Londoner Börse notierten Royal Dutch Shell mit einem Minus von 0,9 Prozent. BP gingen um 0,7 Prozent tiefer aus dem Handel. Bei den Minenwerten zeigten sich BHP Billiton um 0,9 Prozent schwächer. Anteilsscheine von Glencore schlossen um 1,1 Prozent tiefer.