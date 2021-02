Börse London schließt leichter - FTSE-100 verliert 0,1 Prozent

Positive Konjunkturdaten geben Märkten keine entscheidenden Impulse - Glencore-Papiere trotz Milliardenverlust fester - BHP-Aktien ebenso unter größten Gewinnern

Die Londoner Börse ist am Dienstag mit knappen Abgaben aus dem Handel gegangen. Der britische Leitindex FTSE-100 verlor 0,11 Prozent auf 6.748,86 Punkte. Auch an den restlichen Leitmärkten in Europa ging es am Dienstag nach unten: der DAX in Frankfurt gab um 0,3 Prozent nach, der Euro-Stoxx-50 verlor 0,2 Prozent und der CAC-40 in Paris schloss unverändert.

Dabei konnten selbst positive Konjunkturdaten die Börsenstimmung scheinbar nicht entscheidend heben. So legte in Deutschland etwa der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen unter Anlegern unerwartet zu. In den USA hellte sich der Empire-State-Index, der die Stimmung unter New Yorker Industriebetrieben wiedergibt, überraschend deutlich auf.

Unter den größten Gewinnern im "Footsie" waren am Dienstag die Papiere des Bergbaukonzerns und Rohstoffhändlers Glencore mit satten 2,5 Prozent im Plus. Zwar hinterließen die Auswirkungen der Coronakrise im abgelaufenen Geschäftsjahr Spuren bei Glencore. So stand unter dem Strich ein den Aktionären zurechenbarer Verlust von 1,903 Mrd. US-Dollar. Trotzdem will der Konzern eine Dividende in Höhe von 12 Cent je Titel an seine Anteilshaber ausschütten.

Ebenso mit klaren Zugewinnen gingen die Papiere der BHP Group aus dem Handel. Sie verteuerte sich um 1,5 Prozent. Chinas Hunger nach Stahl sowie steigende Eisenerzpreise gaben dem australischen Rohstoffkonzern in seinem ersten Geschäftshalbjahr kräftig Auftrieb. Das bereinigte Ergebnis legte auf 6,0 Milliarden US-Dollar zu. Allerdings hatten Analysten im Schnitt noch etwas mehr erwartet.