Börse London schließt mit Abgaben - FTSE-100 verliert 0,4 Prozent

Ölwerte profitieren von Preisanstieg - Aviva verkauft Italien-Geschäft

Die Londoner Börse ist am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der britische Leitindex FTSE-100 gab um 0,37 Prozent auf 6.650,88 Einheiten nach. Insgesamt standen sich im "Footsie" 39 Kursgewinner und 60 -verlierer gegenüber. Zweit Titel schlossen unverändert.

Das bestimmende Thema an den Börsen war auch am Donnerstag die Situation am Anleihenmarkt. Zwar setzte sich der Zinsanstieg bei US-Anleihen zunächst nicht fort. Jedoch bleibt die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen nahe der 1,5-Prozent-Marke. Die steigenden Renditen machen Anleihen gegenüber Aktien zunehmend zu einer attraktiven Anlagealternative.

Branchenseitig gehörten im britischen Leitindex die Ölwerte zu den größten Gewinnern. So schlossen BP um 2,7 Prozent fester und Royal Dutch Shell verteuerten sich um 2,2 Prozent. Beflügelt dürfte die Papiere dabei der Ölpreisanstieg haben.

Auch die Aktien des Versicherungskonzerns Aviva gingen mit Zugewinnen von 1,2 Prozent aus dem Handel. Aviva gab am Donnerstag bekannt, dass man das Italien-Geschäft an den deutschen Allianz-Konzern und den französischen Konkurrenten CNP Assurances verkauft.