Börse London schließt mit Abgaben

FTSE-100 verliert 0,8 Prozent - Virussorgen belasten - Luftfahrttitel sehr schwach

Die Londoner Börse ist am Montag in einem allgemein sehr schwachen europäischen Marktumfeld mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der FTSE-100 verlor 0,84 Prozent auf 6.638,85 Punkte. Im Vergleich zum Euro-Stoxx-50 (minus 1,4 Prozent) und dem Frankfurter DAX (minus 1,7 Prozent) hielten sich die Abschläge dabei jedoch noch in Grenzen.

Vor allem die Sorgen rund um die Corona-Pandemie und die Mutationen des Virus sorgten am Montag für eine schlechte Börsenstimmung. Gespannt dürften die Anleger in dieser Woche auf die FOMC-Sitzung der US-Notenbank blicken. Weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen werden dabei allerdings nicht erwartet.

Unter den Einzelwerten im "Footsie" stachen zum Wochenauftakt die Papiere der Luftfahrtbranche negativ hervor. Die anhaltenden Reisebeschränkungen setzen dem Sektor stark zu. So gaben etwa die Papiere der britischen Airline-Holding IAG um satte 7,7 Prozent nach und auch die Aktien des Triebwerksherstellers Rolls Royce verloren 4,8 Prozent.

Dagegen fielen die Aktien von Asos mit einem Anstieg um 5,6 Prozent sehr positiv auf. Online-Händler wie der Zalando-Konkurrent gehörten am Montag auch wieder zum Favoritenkreis der Anleger in Zeiten der Lockdowns. Gut an kam auch die Tatsache, dass sich der Modehändler für Teile des insolventen Einzelhändlers Arcadia interessiert.