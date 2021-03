Börse London schließt mit Abgaben

FTSE-100 verliert 0,31 Prozent - Hohe US-Anleiherendite lastete auf den Aktienkursen

In London sind die Börsen mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex FTSE-100 büßte 0,31 Prozent ein auf 6.630,52 Punkte. Noch größer waren die Verluste beim eher binnenmarktorientierten FTSE-250. Hier ging es um 1,57 Prozent nach unten auf 20.961,31 Einheiten.

In Großbritannien ist im Februar das Wachstum bei den Immobilienpreisen etwas gebremst worden. Dies dürfte besonders den FTSE-250 getroffen haben.

Am Nachmittag hatte sich der FTSE-100 etwas von seinen Verlusten aus dem Frühhandel erholt. Nachdem die US-Börsen aber größtenteils ins Minus gedreht waren, fiel auch der "Footsie" wieder in die Verlustzone zurück.

Grund für die anhaltende Unsicherheit an den Börsen dürfte das weiter hohe Zinsniveau an den Anleihenmärkten sein. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen lag zuletzt bei rund 1,6 Prozent. Sie waren am Vortag stark angestiegen, nachdem der US-Notenbankchef Powell, anders als von den Händlern erhofft, keine konkreten Maßnahmen gegen die hohen Kapitalmarktzinsen ankündigte.

Im FTSE-100 gehörten Bankwerte zu den Gewinnern. Standard Chartered-Aktien legten um 4,6 Prozent zu. Die Titel der Barclays Bank verteuerten sich um fast 3 Prozent. Bei HSBC war es ein Plus von 2,6 Prozent.

Auch die Ölbranche profitierte von den stark angestiegenen Rohölpreisen. BP legte um 1,8 Prozent zu. Beim Ölkonzern Shell war es ein Zuwachs von 1,7 Prozent.

Am anderen Index des FTSE-100 standen die Aktien der London Stock Exchange (LSE). Der Börsenbetreiber verlor satte 14,4 Prozent an Marktwert. Hier dürften die hohen Kosten für die Übernahme des Datenspezialisten Refinitiv den Ausschlag gegeben haben. LSE zahlte für Refinitiv 27 Milliarden US-Dollar, wurde bekannt.