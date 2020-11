Börse London schließt mit Abschlägen

FTSE-100 verliert 0,68 Prozent - Rolls-Royce mit äußerst volatilem Handelstag

Die Börse in London hat am Donnerstag mit Abschlägen geschlossen. Der FTSE-100 verlor 0,68 Prozent auf 6.338,94 Punkte. 43 Kursgewinnern standen 57 -verlierer gegenüber.

Wie an den kontinentaleuropäischen Börsen ging es auch am britischen Aktienmarkt nach der jüngsten Aufwärtsbewegung nach unten. Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Covid-19-Impfstoff hatten die Aktienmärkte zuletzt gestützt.

Bei den Verhandlungen um einen Brexit-Handelsvertrag gab es unterdessen weiter keinen Durchbruch. Die Gespräche zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gehen vielmehr erneut in die Verlängerung. Bis einschließlich dieses Wochenende sollten sie in London laufen, kommende Woche dann wieder in Brüssel, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission.

Mehrere Fristen sind bereits verstrichen. Ursprünglich sollte bis Mitte Oktober ein Vertragstext stehen, dann bis Ende Oktober. Zuletzt hieß es aus dem Europaparlament, diese Woche müsse der Durchbruch gelingen. Zeitdruck herrscht, weil ein Abkommen noch vor Jahresende ratifiziert werden müsste.

In den Hintergrund rückten unterdessen Daten zum britischen Wirtschaftswachstum. Diese zeigten eine starke Erholung vom Corona-Einbruch im Frühjahr. Im dritten Quartal sei die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 15,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS mit. Dies ist das stärkste jemals ermittelte Wachstum in einem Quartal. Analysten hatten für Juli bis September einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in dieser Größenordnung erwartet.

Bei den Einzelwerten büßten die Aktien von Rolls-Royce anfängliche Gewinne von gut acht Prozent ein und gingen schließlich mit einem Minus von 8,56 Prozent als schwächster Wert im FTSE-100 aus dem Handel. Der stark angeschlagene Triebwerksbauer konnte im Rahmen seiner laufenden Kapitalerhöhung bereits 94 Prozent der neuen Aktien verkaufen.

Ebenfalls klar schwächer zeigten sich die Aktien von Burberry mit einem Abschlag von 2,27 Prozent. Die Umsätze auf vergleichbarer Fläche sind beim Luxusmodekonzern im abgelaufenen Quartal um sechs Prozent geschrumpft.

Gesucht waren dagegen die Titel des Bergbaukonzerns Fresnillo, die mit einem Kurszuwachs von 3,73 Prozent als Tagessieger im FTSE-100 aus dem Handel gingen. Auch die Papiere des Branchenkollegen Polymetal notierten mit einem Plus von 1,88 Prozent im Spitzenfeld des Index.