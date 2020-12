Börse London schließt mit Aufschlägen, FTSE-100 gewinnt 0,6 Prozent

Offenbar neue Bewegung in zähen Brexit-Verhandlungen - Bankenwerte im FTSE-100 gefragt - IAG-Papiere merzen gestrige Verluste teilweise aus

Die Londoner Börse ist am Dienstag mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Nach den gestrigen Verlusten zeigten sich die Märkte in Europa am Dienstag etwas erholt. Mit seinem Plus von 0,57 Prozent auf 6.453,16 Einheiten blieb der britische Leitindex FTSE-100 allerdings etwas hinter dem europäischen Marktumfeld zurück. Zum Vergleich: Euro-Stoxx-50 plus 1,4 Prozent, DAX plus 1,3 Prozent und CAC-40 plus 1,4 Prozent.

Am Montag hatten vor allem die Sorgen rund um die im Vereinigten Königreich aufgetauchte mutierte Variante des Coronavirus die Märkte deutlich absacken lassen. Am Dienstag äußerte sich nun der Chef des Impfstoffherstellers Biontech Ugur Sahin. Er gab leichte Entwarnung und zeigte sich zuversichtlich, dass der von Biontech entwickelte Covid-19-Impfstoff auch gegen die mutierte Virus-Version wirkt.

Unterdessen gibt es in den zähen Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien offenbar neue Bewegung. Dies gelte für die besonders umstrittene Frage des Zugangs von EU-Fischern zu britischen Gewässern, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtete. Eine Einigung wurde jedoch noch nicht erzielt, während die Zeit bis zum Ende der Übergangsfrist immer knapper wird.

Im "Footsie" waren am Dienstag vor allem Bankenwerte gefragt. Die Aktien von Barclays legten ebenso wie jene der Lloyds Banking Group satte 3,3 Prozent zu.

Daneben konnten auch die Aktien der Airline-Holding IAG ihre gestrigen Verluste teilweise wieder aufholen. Die IAG-Anteilsscheine waren mit Zugewinnen von fast 6 Prozent sogar die Spitzenreiter im britischen Leitindex.