Börse London schließt mit deutlichen Verlusten

FTSE-100 verliert 1,7 Prozent - Mutierte Corona-Version bereitet Anlegern Sorgen - Keine Einigung in Brexit-Verhandlungen in Sicht

Die Londoner Börse hat am Montag mit deutlichen Verlusten geschlossen. Der FTSE-100 gab zum Wochenauftakt um 1,73 Prozent auf 6.416,32 Punkte nach. Vor allem die in Großbritannien jüngst aufgetauchte mutierte Version des Corona-Virus setzte den Börsen am Montag zu. Dabei erwischte es den "Footsie" noch vergleichsweise gut. Der Frankfurter DAX verlor beispielsweise deutlichere 2,82 Prozent und der Euro-Stoxx-50 gab um satte 2,74 Prozent nach.

Die mutierte Corona-Version breite sich laut Angaben vor allem im Süden Großbritanniens derzeit rasant aus. Laut britischen Wissenschaftern könnte die Variante um bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte. Laut dem Gesundheitsminister Matt Hancock steht das Land vor "enormen Herausforderungen". Einige EU-Länder haben bereits ein Landeverbot für aus Großbritannien ankommende Flugzeuge verhängt.

Auch im Poker rund um einen Handelspakt nach der Brexit-Übergangsfrist zeichnet sich weiterhin keine Einigung ab. Vor allem in der Streitfrage rund um Fischereirechte dürften die Standpunkte noch sehr weit auseinanderliegen. Die Aussichten auf eine Einigung schwinden zunehmend und auch die Zeit drängt. Experten meinen, dass selbst wenn eine Vereinbarung zustande käme, diese nicht mehr rechtzeitig ratifiziert werden könne.

Unter den Einzelwerten im "Footsie" waren am Montag vor allem die Papiere der Luftfahrt- und Reisebranche unter den größten Verlierern zu finden. Die Papiere der Airline-Holding IAG gaben am Indexende um satte 8,0 Prozent nach. Daneben verloren auch die Titel des Triebwerksherstellers Rolls Royce (minus 3,3 Prozent) deutlich.

Für die Aktien des Ölkonzerns Royal Dutch Shell ging es ebenso um klare 5,7 Prozent nach unten. Einerseits belastete der Preisrutsch am Ölmarkt. Andererseits gab Shell auch bekannt, dass man für das Schlussquartal wegen Wertminderungen, Restrukturierung von Vermögenswerten und belastenden Verträgen von milliardenschweren Belastungen aus. Nicht einmal die Meldung, dass Shell einen Teil eines Flüssigerdgas-Exportprojekts in Australien für 2,5 Mrd. US-Dollar veräußert, konnte die Stimmung heben.