Börse London schließt mit Kursverlusten

FTSE-100 verliert 0,65 Prozent - Britischer Notenbank-Gouverneur sieht Großbritanniens Wirtschaft in "dunkelster Stunde"

Die Börse in London hat am Dienstag mit Kursverlusten geschlossen. Der FTSE-100 fiel um 0,65 Prozent auf 6.754,11 Punkte. 33 Kursgewinnern standen 66 -verlierer gegenüber. Zwei Titel tendierten unverändert.

Großbritanniens Wirtschaft steht aus Sicht von Notenbank-Gouverneur Andrew Bailey wegen der schnell steigenden Infektionszahlen und harter Lockdown-Maßnahmen vor ihrer "dunkelsten Stunde". Das Wiederaufflammen des Infektionsgeschehens bedeute, es werde schwierige Monate geben, sagte der Chef der Bank von England am Dienstag in einer Online-Rede für die schottische Handelskammer.

"Es gibt einen alten Spruch, dass die dunkelste Stunde diejenige vor der Morgendämmerung ist," sagte Bailey. Die wirtschaftliche Erholung komme dann in Reichweite, sobald die Impfungen erfolgt seien. Bailey ließ sich bei seinem Auftritt aber nicht in die Karten blicken, ob dies für eine Zinssenkung auf der Sitzung am 4. Februar spreche.

Auf Unternehmensseite hat der schwedisch-britische Pharmakonzern AstraZeneca die Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragt hat. Die Bewertung werde "in einem beschleunigten Zeitrahmen" erfolgen, teilte die EMA mit. Der Impfstoff könnte nach Einschätzung der EU-Kommission Ende Jänner zugelassen werden. Die Kommission hat bis zu 400 Millionen Dosen des Mittels für die 27 EU-Staaten bestellt. Die Aktien des Unternehmens profitierten von der Mitteilung jedoch nicht und büßten 2,00 Prozent ein.

Daneben lagen einige neue Analysteneinschätzung vor. So hat Bernstein Research sein Kursziel für Diageo nach den jüngsten coronabedingten Beschränkungen von 3.590 auf 3.520 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zudem verschob Analyst Trevor Stirling in einer Branchenstudie sein Bewertungsmodell für die von ihm beobachteten europäischen Spirituosenhersteller um drei Monate weiter in die Zukunft und berücksichtigte auch aktuelle Wechselkursveränderungen. Obwohl eine Erholung sich bereits am Horizont abzeichne, sei der Sektor nach wie vor unterbewertet, schrieb er. Die Aktie verlor am Dienstag dennoch 1,10 Prozent auf 2.924 Pence.

Unterdessen hat die Schweizer Großbank Credit Suisse ihr Kursziel für National Grid von 1.030 auf 1.020 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie senkte Analyst Mark Freshney aufgrund aktueller Währungsentwicklungen seine Schätzungen für den Netzbetreiber. Er hob aber die Dividendenstabilität hervor. Die Aktie gehöre zu seinen Favoriten im Sektor. Die Titel von National Grid fielen um 2,46 Prozent auf 856 Pence.