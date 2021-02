Börse London schließt mit Verlusten

FTSE-100 fällt um 0,56 Prozent - British American Tobacco unter den Verlierern

Die Londoner Börse ist am Mittwoch mit knappen Abgaben aus dem Handel gegangen. Der britische Leitindex FTSE-100 verlor 0,56 Prozent auf 6.710,90 Punkte. Dem "Footsie" erging es dabei ähnlich wie den europäischen Pendants CAC-40, DAX und Euro-Stoxx-50. Dem marktbreiteren FTSE-250 erging es noch schlechter. Der Index gab um 1,25 Prozent nach auf 21.149,49 Zähler.

Höhere Renditen an den Anleihenmärkten dürften die Anleger angezogen und somit Kapital von den Aktienmärkten abgezogen haben. Vor allem die Renditen bei langjährigen US-Staatsanleihen sind zuletzt deutlich gestiegen.

Dafür hatte es am frühen Nachmittag positive Signale von der Konjunkturfront gegeben. Die US-Einzelhandelsumsätze sind im Jänner um 5,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Marktbeobachter hatten zuvor nur ein Plus von 1,1 Prozent erwartet. Zudem zog im Jänner auch die US-Industrieproduktion stärker als erwartet an.

Auch die US-Erzeugerpreise sind über die gleiche Periode um 1,3 Prozent gestiegen. Auch hier war zuvor nur von niedrigeren 0,4 Prozent ausgegangen worden. Zusätzlich wurde am Mittwoch noch ein Index zur Stimmung unter US-Bauunternehmen veröffentlicht. Auch dieser Wert ist über den Erwartungen gelegen.

Unter den Einzelwerten führte das chilenische Bergbauunternehmen Antofagasta den FTSE-100 an. Die Titel verteuerten sich um 4,8 Prozent.

Der Finanzdienstleister Hargreaves Lansdown war hingegen Schlusslicht und verlor fast 7 Prozent an Wert. Zuvor hatte der Hauptaktionär und Mitbegründer Peter Hargreaves angekündigt Aktien im Wert von 416 US-Dollar zu verkaufen.

British American Tobacco (BAT) verzeichnete einen Verlust von fast 4 Prozent. Die BAT-Aktie litt unter den schwachen Gewinnen, die das Tabakunternehmen für das kommende Jahr in Aussicht stellte. BAT rechnen mit einem währungsbereinigten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Negative Auswirkungen erwartet der Konzern auch wegen der anhaltenden Corona-Pandemie sowie von der Währungsseite. Zudem schrumpft der Tabakmarkt tendenziell eher.