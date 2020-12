Börse London schließt schwächer - FTSE verliert 0,3 Prozent

Brexit-Verhandlungen weiter im Fokus

Die Londoner Börse hat am Freitag etwas schwächer geschlossen. Der FTSE-100 Index ermäßigte sich um 0,33 Prozent auf 6.529,18 Punkte. Das bestimmende Thema am Markt waren weiter die Verhandlungen um einen Post-Brexit-Deal mit der EU.

In einem "letzten Versuch" wollen die Europäische Union und Großbritannien am Freitag doch noch einen Brexit-Handelspakt zustande bekommen. So formulierte es EU-Unterhändler Michel Barnier. "Wir sind am Moment der Wahrheit", sagte er im Europaparlament. Der britische Premierminister Boris Johnson appellierte indes an die EU, sie möge zur Vernunft kommen.

Die am Freitag gemeldeten Einzelhandelsdaten wirkten sich nicht merklich aus. Nach Angaben des britischen Statistikamts ONS lagen die Gesamtumsätze 3,8 Prozent niedriger als im Vormonat. Analysten hatten wegen der Beschränkungen aber einen noch stärkeren Rückgang erwartet.

Schwach zeigten sich nach einer Medienmeldung über einen Zukauf die Aktien der British Airways-Mutter IAG und verloren 2,10 Prozent. Laut einem Medienbericht will die Airline-Holding die spanische Air Europa für 500 Mio. Euro kaufen.