Börse London schließt schwächer

Gewinnmitnahmen nach Rally

Der Londoner Aktienmarkt hat am Mittwoch schwächer geschlossen. Der FT-SE-100 fiel um 0,64 Prozent auf 6.391,09 Punkte. Auch in London lasteten Sorgen angesichts hoher Corona-Infektionszahlen und Gewinnmitnahmen vor dem US-Feiertag Thanksgiving auf den Märkten.

Dazu die Ungewissheiten rund um den Brexit und Ängste vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU. Die jüngste Rally angesichts der Hoffnungen auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe kam damit vorerst zum Stehen.

Gegen den Trend gesucht waren Unilever und fanden sich mit einem Plus von 5,07 Prozent an der Spitze im FTSE. Die britische und die niederländische Unilever-Aktie sollen mit Ende des Jahres zusammengelegt werden. Gute Nachfrage gab es nach einem gut aufgenommenen Zwischenbericht auch in Melrose Industries, die Aktien stiegen um 1,53 Prozent.