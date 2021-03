Börse London schließt sehr fest - FTSE-100 gewinnt 1,6 Prozent

Britische Industriestimmung im Februar aufgehellt - Luftfahrttitel gut gesucht

Die Londoner Börse ist am Montag deutlich fester aus dem Handel gegangen. Der britische Leitindex FTSE-100 gewann 1,62 Prozent auf 6.588,53 Punkte. Insgesamt standen sich im "Footsie" 93 Gewinner und nur 8 Verlierer gegenüber.

Wie auch an den anderen Leitbörsen in Europa sorgte in London die zunehmende Beruhigung an den Anleihemärkten für Auftrieb an den Börsen. Zuletzt waren die Renditen für Anleihen stark gestiegen wodurch diese für Anleger gegenüber Aktien zu einer attraktiven Anlagealternative wurden.

Daneben konnten am Montag auch Konjunkturdaten überzeugen. Im Februar hat sich die Industriestimmung in Großbritannien klar aufgehellt. Der vom Forschungsunternehmen IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg um einen Punkt auf 55,1 Zähler. Damit wurde die erste Schätzung leicht nach oben korrigiert.

Bei den Einzelwerten im britischen Leitindex fuhren die Papiere der Airline-Holding IAG satte 7,0 Prozent Kursgewinn ein. Die Anleger hoffen auf eine starke Erholung der Luftfahrtbranche nach der Coronakrise. Auch die Titel des Triebwerksherstellers Rolls Royce schlossen um 3,4 Prozent fester.

Die Titel des Pharmakonzerns Astrazeneca schlossen mit einem Kursplus von 0,5 Prozent. Am Montag war bekannt geworden, dass der Konzern seine knapp achtprozentige Beteiligung an dem US-Biotechnologieunternehmen Moderna für mehr als eine Milliarde Dollar verkauft.