Börse London schließt sehr fest - FTSE-100 gewinnt 1,89 Prozent

Britischer Aktienmarkt überflügelt kontinentaleuropäische Leitbörsen - Positive Signale aus Irland zu Brexit-Verhandlungen

Die Börse in London hat am Dienstag mit satten Kursgewinnen geschlossen und das kontinentaleuropäische Umfeld dabei überflügelt. Der Leitindex FTSE-100 beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,89 Prozent bei 6.384,73 Punkten. 88 Indexwerte legten zu und nur 13 gaben nach.

Unterstützend wirkten positive Signale im Streit zwischen Großbritannien und der EU. Einen Monat vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase hält der irische Premier Micheál Martin eine Einigung auf einen Handelspakt bis Ende der Woche für möglich. Das "Endspiel" zwischen Großbritannien und der Europäischen Union sei nun erreicht, sagte Martin der "Irish Times". Er sei "hoffnungsvoll", dass man sich auf einen Deal einige. Martin hatte am Freitagabend mit dem britischen Premier Boris Johnson telefoniert.

Die EU will jedenfalls Ende der Woche über die Zukunft der Verhandlungen mit Großbritannien über ein Handelsabkommen entscheiden. "Am Donnerstag läuft die Frist ab", hieß es am Dienstag aus EU-Kreisen. "Entweder ist es vorbei, oder wir entscheiden, dass es sich noch lohnt weiterzumachen."

Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten. Bis Jahresende bleibt es aber noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion. Diese Übergangsphase wollten beide Seiten eigentlich nutzen, um ein Handelsabkommen auszuhandeln. Die Gespräche kommen aber seit Monaten kaum voran.

Unterdessen hat sich die Stimmung in der britischen Industrie im November stärker aufgehellt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex von IHS Markit stieg um 1,9 Punkte auf 55,6 Punkte, wie das Forschungsunternehmen nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt die Bestätigung der Erstschätzung von 55,2 Punkten erwartet.

Auf Unternehmensseite wurde bekannt, dass der Pharmakonzern AstraZeneca die europäischen Rechte an seinem Cholesterinsenker Crestor an den deutschen Arzneimittelhersteller Grünenthal verkauft. Grünenthal legt dafür bis zu 350 Millionen Dollar auf den Tisch. Die deutsche Firma erhält dafür die Exklusivrechte an der Vermarktung von Crestor und dessen Zweitmarken in 30 europäischen Ländern, mit Ausnahme von Spanien und Großbritannien. Eine starke Kursreaktion auf die Nachricht blieb jedoch aus, die AstraZeneca-Aktien gingen kaum verändert mit einem knappen Minus von 0,06 Prozent aus dem Handel.

Unterdessen zogen im FTSE-250 die Easyjet-Titel um mehr als sieben Prozent an. Die Fluggesellschaft verschärft ihre Regeln zur Mitnahme von Handgepäck. Demnach dürfen Passagiere ab 10. Februar nur noch ein kleines Stück Handgepäck kostenlos mit in die Kabine nehmen. Dieses muss unter den Vordersitz passen.