Börse London schließt sehr fest . FTSE-100 klettert um 2,5 Prozent

Großbritannien macht weitere Fortschritte bei Covid-Impfkampagne - Luftfahrt- und Ölwerte sehr stark

Die Londoner Börse ist am Montag mit satten Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Der britische Leitindex FTSE-100 schloss mit einem deutlichen Plus von 2,52 Prozent auf 6.756,11 Punkte. Insgesamt standen sich im "Footsie" 96 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber.

Weiterhin steht die Coronakrise im Fokus der Anleger. Dabei stützen Marktteilnehmer ihre Hoffnungen zunehmend auf den Fortschritt der Covid-Impfkampange. Großbritannien macht hierbei weiter starke Fortschritte und ist bei der Durchimpfung der Bevölkerung schon um einiges weiter als etwa die Europäische Union (EU).

Wie der britische Premierminister Boris Johnson am Montag ankündigte, soll nach künftigen möglichen Lockerungen der aktuellen Corona-Restriktionen eine Kehrtwende unbedingt vermieden werden. Die Lockerungen sollten "vorsichtig, aber irreversibel" erfolgen.

Unter den "Footsie"-Einzelwerten schossen am Montag die Papiere des Airline-Holding IAG um 6,8 Prozent in die Höhe. Daneben schlossen auch die Titel des Triebwerksherstellers Rolls Royce um klare 3,5 Prozent fester.

Wie auch an den restlichen Leitmärkten in Europa profitierten auch in London die Ölwerte von den deutlichen Zugewinnen bei den Ölpreisen zum Wochenauftakt. So schlossen etwa Royal Dutch Shell um 6,1 Prozent und BP gewannen ebenso klare 6,5 Prozent.

Auch Bankenwerte zeigten sich gut gesucht. So stiegen die Aktien der Barclays Bank um 5,5 Prozent. Auch die Anteilsscheine der Lloyds Banking Group schlossen mit Zugewinnen von 5,4 Prozent.

Als eine der wenigen Verlierer im britischen Leitindex gaben am unteren Ende der Kurstafel die Papiere des Essenslieferdienstes Just-Eat um 1,1 Prozent nach.