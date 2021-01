Börse London schließt tiefer, FTSE verliert 1,8 Prozent

AstraZeneca 2,1 Prozent im Minus

Die Börse in London hat am Freitag mit Kursverlusten geschlossen. Der britische FTSE-100 fiel um 1,82 Prozent auf 6.407,46 Punkte. Belastet wurde der Aktienmarkt von den anhaltenden Ängsten vor den Folgen der Pandemie und neuerlicher Lockdowns und Restriktionen. Dazu beigetragen haben auch die jüngsten Verzögerungen von Impfprogrammen.

Im Fokus standen erneut die Aktien des Corona-Impfstoffherstellers AstraZeneca mit minus 2,07 Prozent. AstraZeneca hatte die angemeldeten Schwierigkeiten bei Lieferungen in die EU mit Produktionsproblemen in Belgien begründet. Doch aus dem nun am Freitag veröffentlichten Vertragswerk geht hervor, dass das Unternehmen nicht nur in der EU, sondern auch im Vereinigten Königreich produzieren sollte.

Die größten Verlierer im FTSE waren Prudential mit einem Minus von 5,14 Prozent. Mehrere Bankhäuser hatten zuletzt ihre Kursziele für die Aktien des Versicherers gesenkt.

Gegen den Trend gesucht waren Boohoo und legten 1,47 Prozent zu. Der Online-Modehändler erklärte am Freitag, in "exklusiven Verhandlungen" mit der Modekette Arcadia über den Erwerb der Marken Dorothy Perkins, Wallis und Burton zu sein. Noch sei offen, ob die Gespräche zu Übernahmen führten, zu gegebener Zeit werde es weitere Mitteilungen geben, hieß es knapp.