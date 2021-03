Börse London schließt uneinheitlich

Leitindex FTSE-100 legt leicht zu - Kleinere Werte gehörten zu den Verlierern

Die Börse in London ging heute uneinheitlich aus dem Handel. Der rohstofflastige FTSE-100 mit vor allem großen Werten stieg mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 6.613,75 Punkten aus. Der marktbreitere FTSE-250 büßte hingegen 0,09 Prozent auf 21.202,60 Einheiten ein.

Gestützt wurde der FTSE-100 von starken Papieren aus der Finanz- und Rohstoffbranche. Am Mittwoch wird der britische Finanzminister Rishi Sunak neue Budgetpläne vorstellen. Am Tag davor dürften die Anleger um inlandorientierte Aktien einen Bogen gemacht haben.

Die chinesische Aufsichtsbehörde hatte zuvor vor Bewertungsblasen an den ausländischen Kapitalmärkten gewarnt. Zudem dürften Anleger die Entwicklung an den Anleihenmärkten und den Werdegang des US-Konjunkturpakets in Höhe von 1,9 Trillionen US-Dollar durch den Kongress genau beobachten.

An der Spitze des Bluechip-Index FTSE-100 stand die Pershing Square Holding mit einem Zuwachs von 3,8 Prozent. Aus dem Finanzwesen konnten auch Standard Chartered und Admiral Group um jeweils 2,6 Prozent, beziehungsweise 2,3 Prozent zulegen.

Konsumgüterkonzerne haben in London eher zu den Verlierern gehört. Der Sportartikel-Verkäufer JD Sports war mit einem Minus von 2,9 Prozent Schlusslicht im FTSE-100. Die Supermarktkette Sainsbury's verbuchte ein Minus von 1,3 Prozent.