Börse London schließt wenig verändert

FTSE-100 legt geringfügige 0,07 Prozent zu - Börse Amsterdam überholt London beim Aktien-Handelsvolumen im Jänner - Relx-Aktien nach Zahlen fester

Die Börse in London hat am Donnerstag wenig verändert geschlossen. Der FTSE-100 stieg um geringfügige 0,07 Prozent auf 6.528,72 Punkte. 63 Kursgewinnern im Index standen 38 -verlierer gegenüber.

In einem uneinheitlichen europäischen Börsenumfeld kam der britische Aktienmarkt den gesamten Handelstag über kaum in die Gänge und wechselte auch mehrfach das Vorzeichen. Für Gesprächsstoff sorgte auch sechs Wochen nach seiner Vollendung der Brexit. Die EU-Kommission wirft Großbritannien vor, die Sonderregeln für Nordirland nicht vollständig umzusetzen.

Vor einem Krisentreffen in London am Donnerstag monierte Kommissionsvize Maros Sefcovic unter anderem unzureichende Kontrollen im Warenverkehr. Forderungen des britischen Staatsministers Michael Gove wies er zurück. Irlands Premier Micheal Martin appellierte an beide Seiten, Kompromisse zu suchen und "ihre Rhetorik zurückzufahren".

Außerdem wurde bekannt, dass die Börse in London im Jänner ihre Führungsposition unter den europäischen Handelsplätzen an Amsterdam abtreten hat müssen. An den Börsen in der niederländischen Hauptstadt wurden im Jänner mehr Aktien gehandelt als an der Themse, wie aus Daten der Terminbörse Cboe Europe hervorgeht. Demnach betrug das tägliche Handelsvolumen in Amsterdam 9,2 Mrd. Euro, verglichen mit 8,6 Mrd. Euro in London. Auf Jahressicht lagen die Briten mit durchschnittlich 17,5 Mrd. Euro 2020 noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Aktien der London Stock Exchange (LSE) stiegen am Donnerstag dennoch um 0,75 Prozent.

Neuigkeiten gab es auch von AstraZeneca. Der Pharmakonzern will nach einem Umsatz- und Gewinnplus im vergangenen Jahr auch 2021 weiter zulegen. Unterstützung erhofft sich das Unternehmen weiter von neuen Arzneien und durch die geplante Übernahme des US-Wettbewerbers Alexion. Wegen der weiter grassierenden Pandemie gehe der Konzern aber mit "gewisser Vorsicht" in das neue Jahr, sagte Finanzchef Marc Dunoyer bei der Bilanzvorlage in Cambridge. Die AstraZeneca-Aktien gingen kaum verändert mit einem knappen Minus von 0,01 Prozent aus dem Handel.

Unterdessen konnte beim Fachverlag und Datenbankanbieter Relx (früher Reed Elsevier) das Wachstum der drei großen Sparten - wissenschaftlich-technische und medizinische Datenbanken, Fachzeitschriften und Informationsdienste in Rechtsfragen - den Einbruch im Messe- und Veranstaltungsgeschäft im abgelaufenen Jahr etwas abfedern. Die Aktien stiegen um deutliche 2,3 Prozent.

Der Ölkonzern Shell will die in der Corona-Pandemie drastisch gekappte Dividende schrittweise wieder erhöhen. Jährlich soll die Ausschüttung an die Aktionäre um rund vier Prozent steigen Der Vorstand hatte Ende April 2020 die Dividende in einem historischen Schritt um rund zwei Drittel auf 16 US-Cent je Aktie gesenkt. Die Aktionäre zeigten sich dennoch wenig überzeugt, die Shell-Aktien beider Klassen gaben um jeweils mehr als zwei Prozent nach.