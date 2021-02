Börsenaspirant Vantage - Haben eine Milliarde Euro für Investitionen

Funkturm-Sparte von Vodafone könnte Insidern zufolge im März an die Frankfurter Börse gehen

Die vor dem Börsengang stehende Funkturm-Sparte von Vodafone will bis zu 1 Milliarde Euro für weiteres Wachstum in die Hand nehmen. Mittel in dieser Höhe stünden für Übernahmen oder organisches Wachstum zur Verfügung, teilte das Unternehmen am Montag mit und bestätigte damit Angaben aus dem November. Die Zahl der von Vantage betriebenen Standorte liegt inzwischen bei 82.000 in zehn europäischen Märkten.

Erst im Jänner kam das gemeinsam mit Telefonica betriebene britische Funkmasten-Geschäft Cornerstone dazu. Insidern zufolge dürfte es im März auf das Frankfurter Parkett gehen. Demnach könnte Vodafone mit der Neuemission rund drei Milliarden Euro erlösen.

In den neun Geschäftsmonaten zu Ende Dezember erlöste Vantage 723 Millionen Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) lag bei 620 Millionen Euro. Vergleiche mit dem Vorjahreszeitraum sind schwer möglich, da Vantage Towers erst als eigenständige Tochter aufgebaut wurde. Im kommenden Geschäftsjahr will das Unternehmen, dessen Hauptsitz sich in Düsseldorf befindet und das etwa 420 Mitarbeiter beschäftigt, ein bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda AL) zwischen 520 und 530 Millionen Euro erzielen. Dies ist etwas weniger als bisher angekündigt, was Vantage mit der Neubewertung von Mietverträgen erklärte.