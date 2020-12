BÖRSENFLASH - ATX schwer unter Druck - Angst vor Coronavirus-Mutation

Leitindex verliert im Eröffnungshandel mehr als drei Prozent - Mehrere EU-Staaten verhängten Landeverbote für Flüge aus Großbritannien

Die Wiener Börse ist am Montag mit schweren Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Für Unsicherheit am Markt sorgt eine in Großbritannien neu entdeckte und hoch ansteckende Variante des Coronavirus. In den ersten Handelsminuten rutschte der österreichische Leitindex ATX um knapp fünf Prozent ab. Dann dämmte er seine Verluste jedoch ein und lag zuletzt noch 2,64 Prozent im Minus bei 2.642,45 Punkten.

Die europäischen Leitbörsen standen im Eröffnungshandel ebenfalls unter Druck. Der Euro-Stoxx-50 und der deutsche Leitindex DAX gaben jeweils um rund zwei Prozent nach. Der FTSE-100 in London hielt sich etwas besser und lag zuletzt 1,2 Prozent im Minus. Die vergleichsweise geringeren Abschläge könnten auf den Devisenmarkt zurückzuführen sein. Das britische Pfund wertete in der Früh ab, was die Exportaussichten britischer Unternehmen verbessert.

Die Niederlande, Belgien, Italien, Deutschland oder Österreich haben bereits Landeverbote für Flüge aus Großbritannien verhängt oder angekündigt. Es wird auch an EU-weiten Maßnahmen gearbeitet. Die Mutation ist laut britischen Behörden bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form und weitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus.

Bei den Einzelwerten in Wien gehörten die konjunktursensiblen Bankaktien Raiffeisen (minus 3,12 Prozent), Erste (minus 3,05 Prozent) und BAWAG (minus 2,77 Prozent) zu den größten Verlierern. Auch die Ölaktien OMV (minus 3,81 Prozent) und SBO (minus 2,63 Prozent) fanden sich am unteren Ende der Kurstafel wieder. Schwer unter Druck standen auch die Do&Co-Aktien mit einem Minus von 4,8 Prozent. Der Caterer macht einen Großteil seiner Umsatz in der Luftfahrtsbranche.