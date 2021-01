BÖRSENFLASH - CA-Immo-Aktien ziehen nach Übernahme-Angebot 13,3% an

Starwood Capital kündigte Angebot über 34,44 Euro je Aktie an

Die Aktien der heimischen CA Immo haben sich am Montag im frühen Handel an der Wiener Börse nach einem Übernahmeangebot eines Großaktionärs mit einem deutlichen Kursanstieg um 13,3 Prozent auf 34,90 Euro gezeigt.

Der US-Finanzinvestor Starwood Capital will den Zugriff auf den Wiener Büroimmobilienkonzern verstärken. Der CA-Immo-Großaktionär, der in den vergangenen Wochen seinen Anteil nach eigenen Angaben bis auf 29,99 Prozent aufgestockt hatte, hat am Freitagabend ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien über 34,44 Euro je Papier angekündigt. Damit wird CA Immo mit 3,4 Milliarden Euro bewertet.

Starwood gehe es nur darum, die Beteiligung an dem österreichischen Unternehmen auszubauen, eine konkrete Anteilsschwelle habe man sich nicht zum Ziel gesetzt, hatte der Bieter über seine luxemburgische Holdinggesellschaft mitgeteilt.