BÖRSENFLASH - DAX steigt erstmals über 14.000-Punkte-Marke

Deutscher Leitindex stieg am Nachmittag bis auf 14.006,39 Zähler - Positive Impulse von der Wall Street

Der deutsche Leitindex DAX hat am Donnerstagnachmittag erstmals die Marke von 14.000 Punkten überschritten. Mit 14.006,39 Zählern markierte der deutsche Leitindex damit ein weiteres Rekordhoch. Gleich darauf sank er jedoch wieder leicht unter die viel beachtete Marke und notierte zuletzt 0,73 Prozent fester bei 13.993,78 Punkten.

Positive Impulse erhielt der DAX am Nachmittag von den Kursgewinnen an der Wall Street. Dort sorgten zunehmende Aussichten auf einen Sieg der Demokraten im Rennen um die Senatsposten für den US-Bundesstaat Georgia und die damit verbundene Erwartung weiterer Hilfen für die gebeutelte Wirtschaft in der Corona-Pandemie für Unterstützung.