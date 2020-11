BÖRSENFLASH - Europäische Börsen ziehen nach Impfstoff-News stark an

Die europäischen Leitmärkte haben am Montag nach positiven Meldungen rund um einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus stark angezogen und ihre Kursgewinne deutlich ausgeweitet. Nachdem der Euro-Stoxx-50 zuvor bereits rund 2 Prozent zugelegt hatte, stieg er zuletzt um satte 5,48 Prozent auf 3.379,56 Punkte. Auch der DAX in Frankfurt lag zuletzt mit über 5 Prozent im Plus.

Auch am heimischen Aktienmarkt ging es stark nach oben. Der ATX notierte gegen 13.00 Uhr 5,80 Prozent im Plus bei 2.278,11 Punkten. Vor Bekanntwerden der Nachricht hatten der österreichische Leitindex rund zweieinhalb Prozent höher tendiert.

Erstmals gibt es zu einem für Europa maßgeblichen Corona-Impfstoff Zwischenergebnisse aus der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase. Wie das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech am Montag zu Mittag mitteilte, bietet seine Impfung diesen Daten zufolge einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Weiter hieß es, Biontech und der Pharmariese Pfizer wollten voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.