BÖRSENFLASH - Europas Börsen legen nach Impfstoff-Nachrichten zu

US-Biotechkonzern Moderna meldet in Zwischenanalyse für Impfstoff 94,5-prozentigen Schutz vor Covid-19

Die Börsen in Europa haben am Montag am frühen Nachmittag in Folge positiver Nachrichten um einen weiteren möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus deutlich zugelegt. Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, stand gegen 13.40 Uhr mit plus 1,62 Prozent bei 3.487,70 Punkten. Der DAX in Frankfurt gewann zuletzt 1,09 Prozent auf 13.218,94 Einheiten. In London stieg der FTSE-100 um 1,76 Prozent auf 6.427,80 Punkte. In Wien gewann der ATX 3,35 Prozent auf 2.491,13 Punkte.

Nachdem es bereits in der vergangenen Woche positive Meldungen rund um einen Impfstoff-Kandidaten des deutschen Konzerns BioNTech gab, folgte nun ein weiterer Konzern. Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna zeigte in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Moderna erwarte, in den kommenden Wochen in den USA eine Notfallgenehmigung beantragen zu können, teilte der Konzern am Montag mit.