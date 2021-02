BÖRSENFLASH - Marinomed-Aktien sacken um 10 Prozent ab

Wiener Börse eröffnet schwächer Die Wiener Börse hat am Freitag im frühen Handel nachgegeben. Der ATX fiel bis 9.45 Uhr um 0,99 Prozent auf 1.792,14 Punkte. In ganz Europa gaben die Börsen angesichts der weiter verschärften Ängste vor der Schuldenkrise nach. Besonders deutlich unter die Räder kamen in Wien weiter voestalpine. Die Aktie verlor bis dato 2,02 Prozent auf 20,42 Euro.