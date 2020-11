Börsianer sehen Erholung in Eurozone skeptischer - Umfrage

Börsianer blicken im November das zweite Mal in Folge pessimistischer auf die Konjunktur in der Eurozone. Die Investment-Beratungsfirma Sentix meldete am Montag einen leichten Rückgang ihres Barometers: Es sank um 1,7 Punkte auf minus 10,0 Zähler.

Während der Index für die Lage erstmals seit langem leicht zurückging, fielen die Erwartungswerte auf den tiefsten Stand seit Mai. "Die Corona-Eindämmungsmaßnahmen der Regierungen in Europa sind nicht nur für die Bürger eine menschliche Belastung, sie wirken sich auch nachteilig auf den wirtschaftlichen Erholungsprozess in der Eurozone aus", erklärte Sentix-Experte Manfred Hübner zur Umfrage unter 1.114 Anlegern.