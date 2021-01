Bolivianischer Indigenen-Führer Felipe Quispe gestorben

Im Alter von 78 Jahren

Der bolivianische Indigenen-Führer Felipe Quispe - auch bekannt als "El Mallku" - ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Dies bestätigte die Regierung des südamerikanischen Landes am Mittwoch unter Berufung auf die Familie. Demnach erlitt Quispe am Dienstag einen Herzstillstand. Er galt als einer der radikalsten Indigenen-Führer, der nicht nur Gleichberechtigung mit den Weißen forderte, sondern auch den Staat Bolivien infrage stellte.

Er bezeichnete Bolivien als Schöpfung spanischstämmiger Großgrundbesitzer. Quispe trat in den 1990er Jahren zunächst als Chef der proindianischen Guerillabewegung Tupak Katari (EGTK) in Erscheinung. Wegen Umsturzbestrebungen musste er fünf Jahre ins Gefängnis. Aus jener Zeit stammt von ihm der Satz: "Ich möchte nicht, dass meine Tochter Ihr Hausmädchen wird." Als Bauernführer sorgte er in den 2000er Jahren, als die Regierung die Wassergebühren drastisch erhöhen wollte, für landesweite Straßenblockaden. Die Präsidenten Hugo Banzer und Gonzalo Sánchez de Lozada zwang er zu Verhandlungen. Lozada brachten die Demonstrationen gar zu Fall.

2002 trat Quispe für die "Indigenistische Bewegung Pachackuti" (MIP) selbst bei der Präsidentenwahl an, verlor aber. Von Evo Morales - von 2006 bis 2019 erster indigener Präsident Boliviens - distanzierte er sich. Bei den Regionalwahlen in dem Andenstaat im März wollte er für das Gouverneursamt von La Paz kandidieren.