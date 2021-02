Boliviens Ex-Präsident Morales unterstützt MAS-Partei im Wahlkampf

"Ich binde mich voll in die Kampagne der Regionalwahl ein, mit einer Tour durch das Land, nachdem ich Covid-19 besiegt habe"

Der ehemalige bolivianische Staatschef Evo Morales ist offiziell in den Wahlkampf zur Regionalwahl am 7. März eingestiegen. "Ich binde mich voll in die Kampagne der Regionalwahl ein, mit einer Tour durch das Land, nachdem ich Covid-19 besiegt habe", schrieb Morales, Präsident des Andenstaates von 2006 bis 2019, am Montag auf Twitter. Morales war im Jänner positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der 61-Jährige kehrte nach der Wahl des MAS-Kandidaten Luis Arce zum Präsidenten Boliviens im November aus dem Exil in Argentinien zurück und ist der Manager der linken MAS-Partei für den Regionalwahlkampf. Der bolivianischen Zeitung "El Deber" zufolge war er für die Auswahl eines großen Teils der Kandidaten verantwortlich.

Wegen der Corona-Pandemie sind "Página Siete" zufolge im Wahlkampfendspurt Spaziergänge und Fahrradtouren geplant statt Massenansammlungen. In Bolivien, einem Staat mit etwa 11 Millionen Einwohnern, haben sich fast 237.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, rund 11.200 Menschen sind gestorben. Zuletzt hatten in dem Andenland Ärzte gestreikt, Friedhöfe und Bestattungswesen kollabierten.