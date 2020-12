Bologna ist Italiens Stadt mit höchster Lebensqualität im Covid-Jahr

Bozen und Trient auf Platz zwei und drei

Im Jahr der Corona-Pandemie ist Bologna zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Italien gekürt worden. Das Ranking wurde am Montag von der Wirtschafts-Tageszeitung "Sole 24 Ore" publiziert. Auf Platz zwei und drei der Liste von 104 italienischen Provinzhauptstädten folgen Bozen in Südtirol und Trient. In den Top Ten im Pandemie-Jahr finden sich acht kleine oder mittelgroße Städte Norditaliens. Auf Platz vier schaffte es Verona, gefolgt von Triest, Udine, Aosta und Parma.

Als einzige Stadt in Süditalien eroberte die Hauptstadt Sardiniens, Cagliari, Platz neun in der Erhebung, gefolgt vom friaulischen Pordenone. Die Wirtschaftszeitung hatte 25 Faktoren zur Bewertung der Lebensqualität genauer unter die Lupe genommen. Zu den Kriterien zählten die Sozialausgaben der Gemeinden, die Zahl der Hausärzte, der Durchschnittspreis der Wohnungen, das Bruttoeinkommen pro Kopf und die Ersparnisse auf den Bankkonten.

Das Leben in den italienischen Großstädten wurde von den Experten der Zeitung als nicht gerade ideal bewertet. Mailand schaffte es auf Platz zwölf, Rom auf Rang 32. Schlusslichter im Ranking sind Crotone in Kalabrien sowie die sizilianischen Städte Caltanissetta und Syrakus.