Bombenentschärfung in Verona: 1.200 Personen evakuiert

Britische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll gesprengt werden

Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die bei Bauarbeiten entdeckt wurde, haben am Sonntag 1.200 Personen in Verona ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Bombe der britischen Luftwaffe RAF, die Anfang 1945 unweit des Bahnhofes Porta Nuova geworfen wurde, enthielt 104 Kilo Sprengstoff. Die Einwohner in einem Umkreis von 300 Meter vom Fundort wurden evakuiert.

Der Einsatz hatte mehrere Stunden gedauert, berichteten italienische Medien. Bei der Entschärfung kam es zu keinerlei Probleme für den Bahnverkehr. Der Fund von Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg ist keine Seltenheit in Italien.