Ägyptologen der Uni Bonn haben das nach eigenen Angaben älteste bekannte Ortsnamenschild der Welt entschlüsselt. Die Felsinschrift aus dem späten vierten Jahrtausend vor Christus bestehe aus vier Hieroglyphen mit der Bedeutung: "Domäne des Horus-Königs Skorpion", wie die Universität am Donnerstag mitteilte. "Dieser Herrscher mit dem Namen "Skorpion" war eine prominente Figur in der Phase der Entstehung des ersten Territorialstaates der Welt", so Ägyptologe Ludwig D. Morenz.