Boris Johnson zu Strubbelfrisur: Ich bürste meine Haare!

Britischer Premier ist für seine unbändige Haarpracht bekannt

Der für seine blonde Strubbelfrisur bekannte britische Premierminister Boris Johnson behauptet, nichts für seine unbändige Haarpracht zu können. Auf die Frage eines Journalisten, warum er sich stets ungekämmt in der Öffentlichkeit zeige, antwortete der britische Regierungschef am Freitag: "Das hat etwas mit meinem Haar zu tun. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich es bürste. Ich habe eine Bürste in meinem Büro."

Der Reporter hatte angeblich im Namen seiner Mutter gefragt, die sich wundere, warum Johnsons Haare selbst bei Auslandsreisen ungekämmt wirken.