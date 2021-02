Borrell: Entscheidung über Nord Stream 2 ist keine EU-Sache

EU fürchtet sich nicht vor South Stream

Erst am 13. Juli hat die Türkei ihre Unterschrift unter ein Regierungsabkommen zur Realisierung der Gaspipeline Nabucco gesetzt. Nabucco ist für Österreich von nationalem Interesse, ist doch die OMV an dem Projekt federführend beteiligt. Die Türkei will es sich in ihrer strategischen Position als Transitland für die europäische Energieversorgung aber auch mit den Russen nicht verscherzen. Man hält sich alle Optionen offen und hat daher ein Abkommen zum Bau der South Stream abgeschlossen.