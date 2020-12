Bosnien: Diplomatische Verwicklungen wegen verdächtiger Ikone

Geschenk für russischen Außenminister Lawrow stammt aus ukrainischer Stadt - Moskau will Herkunft von Interpol prüfen lassen

Eine mutmaßlich im Ukraine-Krieg erbeutete Ikone hat in Bosnien-Herzegowina für diplomatische Verwicklungen gesorgt. Milorad Dodik, serbisches Mitglied des bosnischen Staatspräsidiums, schenkte das 300 Jahre alte Kunstwerk dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, als dieser am vergangenen Montag den serbischen Teil von Sarajevo besuchte, wie Medien in Bosnien berichteten.

Die vergoldete Ikone stammt aus der ostukrainischen Stadt Luhansk (Lugansk), die von prorussischen Separatisten kontrolliert wird. In den offiziellen Bildern vom Besuch Lawrows ist auf dem Heiligenbild der Herkunftsstempel zu erkennen. Auf dieser Grundlage wandte sich die ukrainische Botschaft an die Regierung in Sarajevo und verlangte Aufklärung darüber, wie die Ikone nach Bosnien-Herzegowina gelangte.

Moskau erklärte indes, dass es das zweifelhafte Geschenk vorerst zurückschicken werde. Die Ikone werde zurückgegeben an die Überbringer, damit dann mit Hilfe von Interpol die Herkunft des Heiligenbilds geprüft werden könne, hieß es am Samstag im russischen Außenministerium in Moskau.

Dodik, ein glühender serbischer Nationalist, gilt als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er ist der mächtigste Politiker im serbischen Teil Bosniens, der Republika Srpska.

In der Ostukraine führen von Russland unterstützte Separatisten seit 2014 einen Krieg gegen die Kiewer Zentralregierung. An der Seite der Separatisten kämpften zuletzt auch zahlreiche serbische und bosnisch-serbische Söldner. Dies könnte erklären, wie die Ikone aus dem ukrainischen Kriegsgebiet nach Bosnien gelangte.