Bosnien - Ein kleiner Hoffnungsschimmer

Vor 25 Jahren wurde in Paris der Bosnien-Friedensvertrag unterzeichnet

Vor 25 Jahren wurde der Bosnien-Friedensvertrag in Paris unterzeichnet. Die damaligen Präsidenten Serbiens, Kroatiens sowie der Vorsitzende des bosnischen Staatspräsidiums, Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman und Alija Izetbegovic, unterschrieben das Abkommen am 14. Dezember 1995. Ausgehandelt worden war es in dreiwöchigen Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf einem US-Stützpunkt bei Dayton. Der dreijährige Bosnien-Krieg war mit dem Dayton-Abkommen beendet.

25 Jahre später ist Bosnien-Herzegowina ein komplexer und noch immer ein nur schlecht funktionierender Staat. Immerhin lebt man in Frieden.

Bosnien würde ein Dayton 2 brauchen, ist der seit 2009 in Sarajevo amtierende Hohe Repräsentant der Staatengemeinschaft, Valentin Inzko, überzeugt. Zwar werde Bosnien nie ein zentralistischer Staat werden, aber die Funktionalität müsse verbessert werden, unterstrich Inzko in einem kürzlichen Interview.

Entsprechend dem Dayton-Abkommen besteht das Balkanland aus zwei Landesteilen, der Bosniakisch-Kroatischen Föderation und der Republika Srpska. Die führenden Parteien der drei Staatsvölker - Bosniaken (Muslime), Serben (orthodox) und Kroaten (katholisch) - haben immer wieder Reformversuche blockiert, vor Jahren auch die Bemühungen der Staatengemeinschaft, das Balkanland in einen funktionsfähigen Staat zu verwandeln. Der führende serbische Politiker, Milorad Dodik, der in den neunziger Jahren gar als Hoffnungsträger galt, ist unterdessen bemüht, immer wieder die Existenzberechtigung des bosnischen Staates infrage zu stellen.

Nun scheint es aber doch einen kleinen Hoffnungsschimmer zu geben. Bei den Mitte November abgehaltenen Kommunalwahlen mussten zwei führende Parteien der Bosniaken und Serben, die SDA von Bakir Izetbegovic und der SNSD von Milorad Dodik, einige schmerzliche Niederlagen hinnehmen. Die SDA in der Hauptstadt Sarajevo, SNSD im serbischen Verwaltungszentrum Banja Luka und einigen anderen Städten.

Sarajevo soll demnächst mit Bogic Bogicevic einen sozialdemokratischen Bürgermeister bekommen, der von den Wahlsiegern, der liberal-linken Koalition "Vier", unterstützt wird. Der 67-jährige Politiker hatte sich kurz vor Kriegsausbruch einen Namen gemacht, als er im März 1991 im damaligen jugoslawischen Staatspräsidium gegen die Verhängung des Kriegszustandes gestimmt und somit die Pläne Belgrads durchkreuzt hatte.

Banja Luka hat mit Drasko Stanivukovic zum ersten Mal einen Bürgermeister aus den Reihen der oppositionellen Partei des Demokratischen Progresses (PDP) erhalten. In der Wahlnacht vermochte Dodik, derzeit serbischer Vertreter in dem dreiköpfigen Staatspräsidium, seine Enttäuschung nicht zu verbergen. Er drohte den Einwohnern von Banja Luka mit einer Finanzblockade und einem Investitionsstopp.

In den ersten Analysen von Beobachtern war von einem ersten Durchbruch europäischer Werte die Rede. Einige spätere Aussagen des 27-jährigen Stanivukovic - etwa zum UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag und zu Srebrenica - schmälerten den anfänglichen Optimismus aber etwas. Stanivukovic zufolge hatte das Haager Gericht seinem "Volk (Serben, Anm.) Schaden angerichtet". In Srebrenica, wo bosnisch-serbische Truppen im Juli 1995 rund 8.000 muslimische Stadtbewohner brutal ermordet hatten, habe es "keinen Völkermord" gegeben. Andererseits hatte Stanivukovic auch die Entschlossenheit zu einer engeren Zusammenarbeit mit Städten im größeren Landesteil bekundet. Auch wäre Bosnien-Herzegowina der beste Rahmen zum Schutz serbischer Interessen, meinte der junge Politiker weiters.

Die Augen sind nun auf die herzegowinische Stadt Mostar gerichtet, wo nach zwölf Jahren am 20. Dezember erneut Kommunalwahlen stattfinden sollen. In der Stadt, in der Kroaten gut 48 Prozent der Einwohner und Bosniaken mehr als 44 Prozent stellen, will auch die Koalition der "Vier" antreten. Ihr Ziel wäre, den nationalistischen Parteien einen Strich durch die Rechnung zu machen.

"Der Dayton-Friedensvertrag ist die Basis. Er ist der Ausgangspunkt, aber nicht der Endpunkt. Er muss weiter entwickelt werden, den europäischen Menschenrechten angepasst und modernisiert werden", meinte Inzko im November gegenüber der APA.

Eigentlich wird seit 2009 die Umsetzung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EuGH) erwartet, welches das Land wegen der Diskriminierung von Minderheiten in staatlichen Institutionen verurteilte. Entsprechend der derzeitigen Regelung können nur Vertreter der drei Staatsvölker - Bosniaken, Serben und Kroaten - in das dreiköpfige Staatspräsidium gewählt werden, nicht aber jene anderer Volksgruppen.

Bosnien-Herzegowina war es im Februar 2016 gelungen, endlich den Antrag auf den EU-Kandidatenstatus zu stellen. Der Europäische Rat hatte sich vor genau einem Jahr der Einschätzung der EU-Kommission angeschlossen, dass das Balkanland die Bedingungen für einen Beitrittsprozess zur EU noch nicht ausreichend erfüllt habe. Von Brüssel wurden 14 Prioritätsaufgaben definiert, die Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Verwaltungsreform und anderes mehr erfassen. Auch dafür werden neue Energie und neue Politiker gebraucht.